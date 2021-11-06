Источник: «Чикаго» уволит главного тренера

«Чикаго» намерен уволить главного тренера Джереми Коллитона. Такое решение принял исполняющий обязанности генерального менеджера клуба Кайл Дэвидсон, сообщает ESPN.

Команда провалила старт сезона и набрала в 12 матчах только 4 очка. «Блэкхокс» занимают 15-е место в Западной конференции.

36-летний специалист возглавил клуб в сезоне-2018/19. За три года под его руководством «Чикаго» лишь раз выходил в плей-офф.

Ранее с поста генерального менеджера «Чикаго» ушел Стэн Боумэн. Такое решение было принято после информации о причастности функционера к секс-скандалу.