Исполнительный директор НХЛПА озвучил позицию по договоренности относительно нового сезона

Исполнительный директор Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) Дональд Фер поделился ожидания от нового сезона.

«Игроки рады, что соглашение о проведении предстоящего сезона достигнуто, — цитирует Фера сайт НХЛ. — Чемпионат будет уникальным, но также радостным для фанатов и игроков. В эти непростые времена мы надеемся, что матчи НХЛ и вернувшиеся на лед хоккеисты развлекут болельщиков».

Согласно плану, чемпионат сезона-2021/22 должен начаться в октябре и пройти по «нормальному» сценарию. В ближайшие дни НХЛ и НХЛПА опубликуют протоколы безопасности, правила переходного периода и ключевые даты календаря сезона 2020-21.