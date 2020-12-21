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Исполнительный директор НХЛПА озвучил позицию по договоренности относительно нового сезона

09:13
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Исполнительный директор Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) Дональд Фер поделился ожидания от нового сезона.

«Игроки рады, что соглашение о проведении предстоящего сезона достигнуто, — цитирует Фера сайт НХЛ. — Чемпионат будет уникальным, но также радостным для фанатов и игроков. В эти непростые времена мы надеемся, что матчи НХЛ и вернувшиеся на лед хоккеисты развлекут болельщиков».

Согласно плану, чемпионат сезона-2021/22 должен начаться в октябре и пройти по «нормальному» сценарию. В ближайшие дни НХЛ и НХЛПА опубликуют протоколы безопасности, правила переходного периода и ключевые даты календаря сезона 2020-21.

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