Исхаков реализовал буллит из-под ноги в матче за фарм-клуб «Айлендерс»

Форвард «Бриджпорта» Руслан Исхаков реализовал буллит в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Хартфорда» (3:2 Б).

23-летний россиянин забил броском из-под ноги и принес фарм-клубу «Айлендерс» победу. Сам Исхаков стал первой звездой встречи.

В текущем сезоне Исхаков провел 55 матчей в АХЛ, в которых набрал 40 (15+25) очков.