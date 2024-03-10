«Лос-Анджелес» — «Даллас»: видеообзор матча

Читать «СЭ» в

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Лос-Анджелес» — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» отличились Радек Факса, Джейсон Робертсон, Уайтт Джонстон и Джо Павелски. У «Кингз» гол забил Кевин Фиала.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте