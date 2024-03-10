Тарасенко признан третьей звездой дня в НХЛ

Форвард «Флориды» Владимир Тарасенко стал третьей звездой игрового дня НХЛ.

32-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Калгари» (5:1), забив первые голы за «Пантерз». Первой звездой признан защитник «Тампы» Даррен Рэддиш, оформивший ассистентский пента-трик в матче против «Филадельфии» (7:0). Второй звездой стал форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо, оформивший хет-трик во встрече с «Детройтом» (5:3).

Тарасенко провел два матча за «Флориду» после обмена из «Оттавы». На его счету 3 (2+1) очка.