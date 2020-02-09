Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук после победы над «Торонто» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что у «Хабс» еще есть шансы попасть в плей-офф. Ковальчук забросил победную шайбу в ворота «Листьев».

— Думаю, теперь мы должны полагаться только на себя, — цитирует сайт НХЛ Ковальчука. — Но нужно следить и за ситуацией в лиге. Каждая игра, выступление каждой команды очень важны для нас сейчас. Мы верим в себя. Мы боролись с травмами и это делает нас сильнее.