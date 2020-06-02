Илья Ковальчук: «Мир сошел с ума! В это страшное и непростое время важно оставаться людьми»

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук высказался о происходящих в мире событиях.

В США бушуют массовые беспорядки, начавшиеся после убийства полицейским Дереком Шовином афроамериканца Джорджа Флойда.

— Странное начало лета в этом високосном году... Мир сошел с ума! Берегите семью, детей, близких, уважайте друг друга! С Праздником Всех! P. S. В это страшное и непростое время важно оставаться людьми..., — написал Ковальчук в своем Instagram.