Илья Ковальчук: «Мир сошел с ума! В это страшное и непростое время важно оставаться людьми»
11:23
Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук высказался о происходящих в мире событиях.
В США бушуют массовые беспорядки, начавшиеся после убийства полицейским Дереком Шовином афроамериканца Джорджа Флойда.
— Странное начало лета в этом високосном году... Мир сошел с ума! Берегите семью, детей, близких, уважайте друг друга! С Праздником Всех! P. S. В это страшное и непростое время важно оставаться людьми..., — написал Ковальчук в своем Instagram.
Странное начало лета в этом високосном году... Мир сошёл с ума!!! Берегите семью,детей,близких,уважайте друг друга!!!С Праздникам Всех!!! P. S. В это страшное и непростое время , важно оставаться людьми... ? @nikolkovalchukofficial ?? #деньзащитыдетей #всемдобра
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...