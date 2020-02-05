Илья Ковальчук: «Если фанаты «Нью-Джерси» освистывают меня, значит, я сделал что-то особенное»

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук поделился впечатлениями от выездного матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4 Б), где он реализовал победный буллит.

Форвард выступал за «Дэвилз» с 2010-го по 2013 год.

— Я знаю, что меня здесь любят, — цитирует Ковальчука журналист Майк Морреале. — У меня здесь было 3,5 отличных сезона, мы вышли в финал Кубка Стэнли, поэтому у меня остались только отличные воспоминания. Всегда весело слышать фанатов. Если они аплодируют или освистывают меня, значит, я сделал что-то особенное.