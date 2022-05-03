«Торонто» разгромил «Тампу» в стартовом матче серии, забросив 5 безответных шайб

«Торонто» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 5:0.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Остон Мэттьюс, еще по шайбе забросили Джейк Маззин, Давид Кампф и Митчелл Марнер, Илья Михеев отметился результативной передачей. У «Лайтнинг» форвард Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-2», вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 2:30 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Маззин — 1 (Каше, Михеев), 18:19 — 1:0. Мэттьюс — 1 (бол., Марнер, Таварес), 26:18 — 2:0. Кампф — 1 (мен., Марнер), 29:27 — 3:0. Марнер — 1 (Райлли, Мэттьюс), 36:39 — 4:0. Мэттьюс — 2 (Каше, Райлли), 48:16 — 5:0.

Вратари: Кэмпбелл — Василевский.

Штраф: 52 — 48.

Броски: 31 (8+11+12) — 23 (5+11+7).

Наши: Любушкин (9.47/0/0), Михеев (17.41/1/+1) — Кучеров (19.25/2/-2), Сергачев (23.27/1/0).

3 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

1-0 в серии.