Игроки НХЛ будут сдавать тесты на коронавирус два раза в неделю

Национальная хоккейная лига опубликовала правила возвращения команд к тренировкам. В протоколе отмечается, что игроки смогут возобновить занятия в начале июня, сообщает официальный сайт лиги.

За две недели до возобновления тренировок все игроки и персонал уйдут на карантин, за 48 часов до старта занятий они пройдут тестирование на коронавирус. Далее тесты будут проводиться два раза в неделю.

Тренировки будут проходить в группах, состоящих максимум из шести человек, только на территории тренировочной базы. Игрокам запрещено пользоваться общественным транспортом, включая такси, для приезда на базу. Также необходимо постоянно использовать маски, за исключением времени нахождения на ледовой площадке и в спортзале.