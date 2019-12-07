Игроки «Каролины» подшутили над голкипером Мразеком

Игроки «Каролины» подшутили над голкипером команды Петром Мразеком, сообщает TSN.

Источником шутки стала его стычка с нападающим «Сан-Хосе» Джо Торнтоном. Форвард ударил крагой по маске вратаря, после чего чех рухнул на лед.

На следующей тренировке «Ураганов» то место, где распластался вратарь, было обведено черной краской, а контур человека был подписан 34-м номером. Именно под этим номером и выступает Мразек.

The Carolina Hurricanes had some fun at practice today at Petr Mrazek's expense ? pic.twitter.com/lYkdg5snWb — Beer League Talk (@beerleaguetalk) December 6, 2019

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