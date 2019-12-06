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Торнтон ударил голкипера «Каролины» Мразека кулаком по лицу

08:48
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» по буллитам одолела «Сан-Хосе» (3:2 Б).

В середине второго периода произошла стычка с участием нападающего «Акул» Джо Торнтона и голкипера «Ураганов» Петра Мразека. Форвард пытался добить шайбу в ворота, когда чех уже накрывал ее ловушкой. Торнтон попал Мразеку по руке, после чего чешский голкипер агрессивно отмахнулся от него клюшкой. Торнтону не понравилась реакция Мразека, и он ударил его кулаком по лицу. Вратарь, который находился в маске, рухнул на лед.

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