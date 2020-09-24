Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал победу команды в третьем матче финала Кубка Стэнли (5:2) против «Далласа».

«В начале все шло по нашему сценарию, однако все время играть идеально — тяжело. Тем более, игроки «Далласа» тоже не лыком шиты, они добавили, и нам пришлось нелегко, — признался Купер в интервью официальному сайту НХЛ. — Я бы сказал, в перерыве чувствовалось, что ребята собой недовольны. Но в том-то и сила нашей команды — никто не диктует игрокам, что надо найти ответ, они сами все понимают. Они снова вышли бороться. Характер этих ребят поистине впечатляет».

На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Лайтнинг». Четвертая игра финала состоится в субботу, 26 сентября. Начало — в 3.00 (мск).