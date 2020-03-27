Игрок «Колорадо» вылечился от коронавируса

«Колорадо» на официальном сайте объявил, что игрок, сдавший положительный тест на коронавирус, выздоровел. Имя хоккеиста не называется.

«Игрок находился дома в изоляции с тех пор, как появились первые симптомы, выздоровел и вернулся к нормальной жизни. Всех, у кого был тесный контакт с ним, проинформировали, что делать. Здоровье и безопасность наших игроков, сотрудников и болельщиков остаются нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении.

Напомним, что за «Колорадо» выступает несколько российских игроков: Валерий Ничушкин, Владислав Наместников, Никита Задоров и Владислав Каменев.

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