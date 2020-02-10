«Игорь, Игорь». Фанаты «Рейнджерс» в восторге от русского вратаря и скандируют его имя

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1). Он отразил 42 броска из 43. В концовке встречи болельщики скандировали имя российского голкипера.

Sound way up for the Igor chants at The Garden. Dude is 5-1. #NYR #LGR pic.twitter.com/fVZJ203VsL — Rangers on MSG (@RangersMSGN) February 10, 2020

Игорь — первый вратарь в истории «синерубашечников», сделавший не менее 40 сэйвов в 2 из 6 первых встречах. Также Шестеркин стал первым вратарем в истории клуба, добывшим 2 победы в стартовых 6 матчах за карьеру, сделав при этом не менее 40 сэйвов.