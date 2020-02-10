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«Игорь, Игорь». Фанаты «Рейнджерс» в восторге от русского вратаря и скандируют его имя

07:22
Игорь Шестеркин и Мика Зибанежад. Фото New York Rangers
Игорь Шестеркин и Мика Зибанежад. Фото New York Rangers
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1). Он отразил 42 броска из 43. В концовке встречи болельщики скандировали имя российского голкипера.

Игорь — первый вратарь в истории «синерубашечников», сделавший не менее 40 сэйвов в 2 из 6 первых встречах. Также Шестеркин стал первым вратарем в истории клуба, добывшим 2 победы в стартовых 6 матчах за карьеру, сделав при этом не менее 40 сэйвов.

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