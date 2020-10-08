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Худобин вышел на рынок свободных агентов

19:37

Вратарь «Далласа» Антон Худобин вышел на рынок свободных агентов, сообщает журналист в Twitter Эллиотт Фридман со ссылкой на генменеджера «Старз» Джима Нилла.

Как сообщалось ранее, россиянин не пришел к соглашению по новому контракту и готов был выйти на рынок свободных агентов, если «Старз» не улучшат предложение.

В минувшем сезоне «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли. Худобин в регулярном сезоне провел 30 матчей, отражая 93 процента бросков. В плей-офф голкипер сыграл в 25 матчах, отражая в среднем 91,7 процента бросков.

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