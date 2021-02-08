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Худобин проспал тренировку «Далласа» перед матчем с «Чикаго»

21:31
Антон Худобин. Фото USA Today Sports
Антон Худобин. Фото USA Today Sports
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Голкипер «Далласа» Антон Худобин признался, что 6 февраля проспал тренировку команды. Из-за этого главный тренер «Звезд» Рик Боунесс отстранил его от участия в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (1:2 ОТ).

«Боунесс должен был принять это решение, потому что это командное правило. Ничего серьезного не произошло. Я поговорил с тренерами, все улажено», — приводит слова Худобина журналист Тэйлор Бэйрд в Twitter.

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал три победы при коэффициенте надежности 2,51 и проценте отраженных бросков 90,8.

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