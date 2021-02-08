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Участие Кузнецова в матче с «Филадельфией» остается под вопросом

21:26
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов заявил, что пока не знает, сможет ли он принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии», информирует в Twitter журналист Том Гулитти.

«Пока ничего не ясно. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Я просто рад, что жив и снова могу тренироваться с командой», — сказал Кузнецов.

Россиянин тренировался в четвертом звене с Рихардом Паником и Даниэлем Спронгом.

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