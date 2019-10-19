Худобин пропустил 3 от «Питтсбурга», «Даллас» потерпел пятое подряд поражение

«Питтсбург» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Для «Старз» это пятое поражение кряду.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 29 из 31 броска по своим воротам. Его одноклубники и соотечественники Александр Радулов? и Денис Гурьянов очков не набрали, сыграв чуть меньше 18 и 11 минут соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Даллас» — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Голы: Хинтс — 5 (Бенн, Клингберг), 25:10 — 0:1. Маккэн — 3 (Петтерссон, Хернквист), 37:36 — 1:1. Летанг — 3 (Симон), 46:34 — 2:1. Хернквист — 4 (Дюмулин, Кахун), 50:20 — 3:1. Клингберг — 1 (Хейсканен), 52:01 — 3:2. Летанг — 4 (п.в., Хернквист, Гюнтцель), 59:38 — 4:2.

Вратари: Мюррей — Худобин (58:39 — 59:38).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (10+16+7) — 24 (5+11+8).

Наши: — - Гурьянов (10.38/2/0), Радулов (17.16/0/+1).

19 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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