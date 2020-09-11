Вратарь «Далласа» Антон Худобин признан первой звездой матча финала Западной конференции против «Вегаса» (3:2ОТ).

Худобин отразил 38 бросков по своим воротам. Второй звездой стал форвард «Старз» Александр Радулов, который стал автором победной шайбы на 31-й секунде овертайма. Третьей звездой признан защитник «Вегаса» Ши Теодор.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 13 сентября и начнется в 3:00 мск.