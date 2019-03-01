Хоккеисты НХЛ назвали самый страшный город лиги. Ответ внутри

Журналисты The Athletic за последние шесть недель провели анонимный опрос среди 198 игроков НХЛ (100 из Восточной конференции, 98 из Западной конференции). Один из воспросов звучал следующим образом: "Какой город является худшим для выезда?".

Список возглавил Виннипег с холодной темной зимой и плохим Wi-Fi. 38 процентов респондентов проголосовали за него. Второе место занял Баффало - 15 процентов, а замкнула тройку Оттава (12 процентов). Также в пятерку вошли Эдмонтон (8 процентов) и Каролина (5 процентов).

Кучеров среди лучших хоккеистов НХЛ по версии самих игроков //

Хоккеисты НХЛ отметили Василевского среди вратарей, которым можно доверять //

Хоккеисты НХЛ считают Суббана самым переоцененным игроком //

Хоккеисты НХЛ считают лучшим тренером Купера. Он работает с "Тампой" Кучерова и Василевского //

​Хоккеисты НХЛ больше всего боятся Джона Тортореллу. Он тренирует Бобровского и Панарина в "Коламбусе"