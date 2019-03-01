Хоккеисты НХЛ больше всего боятся Джона Тортореллу. Он тренирует Бобровского и Панарина в "Коламбусе"

Журналисты The Athletic за последние шесть недель провели анонимный опрос среди 198 игроков НХЛ (100 из Восточной конференции, 98 из Западной конференции). Один из воспросов звучал следующим образом: "Под руководством какого тренера, кроме вашего, вы бы не хотели играть?".

Список возглавили тренеры, которых считают специалистами старой школы. Первое место занял Джон Торторелла из "Коламбуса", который также вошел в пятерку тренеров, под руководством которого хотят играть. За него проголосовали 30 процентов респондентов.

Вторым стал Кен Хичкок из "Эдмонтона", набравший 27 процентов голосов, а замкнул тройку Майк Бэбкок из "Торонто" - 15 процентов. Также в пятерку вошли Рэнди Карлайл (11 процентов) и Ги Буше (3 процента).

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