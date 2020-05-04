«Люди со слабым иммунитетом пострадали очень сильно». Американский партнер Овечкина рассказал о последствиях пандемии в США

Американский защитник «Вашингтона» Джон Карлсон в интервью «СЭ» подчеркнул, что стоит искать плюсы даже во время карантина.

— Как распорядок вашего дня изменился после введения карантина в США?

— Я стараюсь не сидеть сложа руки и много тренироваться. Постоянно напоминаю себе о том, что сезон могут возобновить в любой момент, и я должен быть готов. Стараюсь сохранить свое физическую форму в хорошем состоянии, насколько это, конечно, возможно в домашних условиях. Карантин — тяжелое время, но каждый может найти в нем свои плюсы. К примеру, я провожу много времени со своими детьми, стараясь разнообразить их досуг, развлечь и заинтересовать. Для меня это был одновременно и непростой вызов, и отличный опыт. Никогда не проводил с ними сколько времени. На карантине я могу полностью посвятить себя семье.

— В США ситуация с коронавирусом очень тяжелая.

— К счастью, ни мне, ни моей семьей не пришлось сталкиваться с этой болезнью. Но люди со слабым иммунитетом, у которых есть другие проблемы со здоровьем, действительно пострадали очень сильно. Ситуация в США очень сложная, и я уже боюсь что-то предсказывать, но, кажется, сейчас наблюдаются некоторые улучшения.

— США — лидер по числу заболевших и умерших в мире. Если бы правительство приняло решение закрыть границы и ввести карантин чуть раньше, удалось бы избежать проблем такого масштаба?

— Я даже не знаю. Могу сказать одно, слава богу, что у меня нет полномочий, чтобы решать такие вопросы. Это явно не в моих силах. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Джона Карлсона скоро в «СЭ»