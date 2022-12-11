Хоккеист «Нэшвилла» обратился в программу помощи НХЛ для игроков с психическими проблемами и зависимостями

Нападающий «Нэшвилла» Майкл Маккэрон обратился в программу помощи НХЛ для игроков с психическими проблемами и зависимостями, сообщает пресс-служба лиги.

Игрок пропустит неопределенное количество времени. При этом его зарплата в клубе сохраняется, но не учитывается в платежной ведомости.

Согласно договору с Профсоюзом игроков, лига не озвучивает подробности проблем, с которыми столкнулся хоккеист.

В Северной Америке действует программа помощи игрокам — NHL/NHLPA Player Assistance Program. Данная программа помогает хоккеистам с психическими проблемами и/или зависимостями (алкогольной, наркотической).

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел 15 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.