Хоккеист Илья Ковальчук продает свой особняк в Нью-Джерси со скидкой в 3 миллиона долларов

Бывший игрок сборной России Илья Ковальчук решил продать свой особняк в Алпайне, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на New York Post.

По данным источника, экс-хоккеист уже второй раз снижает цену. Ранее Ковальчук планировал продать особняк за 18 миллионов долларов. Позже он опустил ценник до 15 миллионов долларов.

Ковальчук купил особняк в элитном районе Нью-Джерси в 2010 году, когда стал игроком клуба «Дьяволы». Площадь жилого помещения составляет почти 7 тысяч квадратных метров. В доме восемь спальных комнат, 11 ванных комнат и столовая банкетного размера.