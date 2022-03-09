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Сегодня, 12:57

Хоккеист Илья Ковальчук продает свой особняк в Нью-Джерси со скидкой в 3 миллиона долларов

Виктория Кравченко

Бывший игрок сборной России Илья Ковальчук решил продать свой особняк в Алпайне, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на New York Post.

По данным источника, экс-хоккеист уже второй раз снижает цену. Ранее Ковальчук планировал продать особняк за 18 миллионов долларов. Позже он опустил ценник до 15 миллионов долларов.

Ковальчук купил особняк в элитном районе Нью-Джерси в 2010 году, когда стал игроком клуба «Дьяволы». Площадь жилого помещения составляет почти 7 тысяч квадратных метров. В доме восемь спальных комнат, 11 ванных комнат и столовая банкетного размера.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220309/kovalchuk-1777248939.html
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2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 58 31 27 71
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 57 30 27 64
5 Анахайм 59 27 32 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
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14.03
9.03 03:00
Нью-Джерси – Колорадо
 5 : 3
9.03 03:00
Питтсбург – Флорида
 3 : 4
9.03 03:00
Филадельфия – Вегас
 2 : 1
9.03 03:30
Детройт – Аризона
 2 : 9
9.03 03:30
Торонто – Сиэтл
 6 : 4
9.03 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 7 : 4
9.03 04:00
Миннесота – Рейнджерс
5 : 2
9.03 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1
9.03 04:00
Сент-Луис – Оттава
 1 : 4
9.03 04:30
Чикаго – Анахайм
 8 : 3
9.03 05:00
Калгари – Вашингтон
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