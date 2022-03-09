«Вашингтон» заявил, что будет поддерживать российских хоккеистов

«Вашингтон» выступил с заявлением, в котором сообщил, что намерен поддерживать российских игроков команды.

За «Кэпиталз» выступают вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

«Вашингтон» окажет полную поддержку российским игрокам и их семьям. Мы осознаем, что они оказались в тяжелой ситуации, и считаем необходимым оказать помощь им и их родным", — приводит РИА «Новости» текст заявления клуба.

Ранее агент многих российских игроков НХЛ Дэн Мильштейн заявил, что его клиенты сталкиваются с притеснением и дискриминацией из-за ситуации на Украине.