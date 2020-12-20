Хоффман ведет переговоры с шестью командами

Нападающий Майк Хоффман, который находится в статусе неограниченно нового агента, активизировал переговоры по новому контракту. Хоккеист ведет переговоры с шестью клубами, сообщает в Twitter журналист Брюс Гарриоч.

31-летний Хоффман зарабатывал 5,187 миллиона за сезон по последнему контракту с «Флоридой». В прошедшем регулярном чемпионате на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах.