Хет-трик Радулова принес "Далласу" победу над "Колорадо"

"Даллас" на своем льду выиграл у "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). "Старз" одержал четвертую победу кряду.

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился тремя заброшенными шайбами. Теперь на его счету в этом сезоне 20 голов.

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Колорадо" - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Радулов - 18 (Бенн, Спецца), 16:14 - 1:0. Радулов - 19 (Сегин), 28:55 - 2:0. Бенн - 25 (Дикинсон), 45:19 - 3:0. Радулов - 20 (п.в.), 57:02 - 4:0.

Вратари: Бишоп - Варламов (Грубауэр, 46:05, Варламов, 51:04, 55:27 - 57:02).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 33 (11+10+12) - 31 (13+10+8).

Наши: Ничушкин (11.36/1/0), Радулов (16.09/5/+3) - -.

8 марта. Даллас. American Airlines Center.