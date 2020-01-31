Хет-трик Иафалло принес «Лос-Анджелесу» победу над «Аризоной»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Аризону» со счетом 3:2.

Хет-трик на счету форварда Алекса Иафалло. «Кингз» прервали серию из пяти поражений подряд.

«Лос-Анджедес» с 43 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Аризона» с 58 очками — седьмая на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Иафалло — 12 (Хаттон, Браун), 8:37 — 0:1. Шмолц — 8 (Димерс, Седерберг), 31:22 — 1:1. Дворак — 14 (Холл, Гарлэнд), 39:04 — 2:1. Иафалло — 13 (бол., Кемпе, Копитар), 57:06 — 2:2. Иафалло — 14 (Копитар, Уокер), 60:24 — 2:3.

Нереализованный буллит: Вагнер (Лос-Анджелес Кингз), 22:43 (Вратарь).

Вратари: Хилл — Кэмпбелл.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (12+13+3+0) — 36 (12+7+16+1).

Наши: Любушкин (17.53/0/0) — Прохоркин (9.08/1/-1).

31 января. Глендейл. Gila River Arena.