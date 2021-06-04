Хедман: «Многие вещи «Тампа» делала хорошо, но результат получился не в нашу пользу»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:3 ОТ).

«Сегодня мы диктовали условия и намного лучше играли в атаке, — сказал . — Мы выигрывали единоборства, создавали хаос у чужих ворот. Сегодня мы многие вещи делали хорошо, но результат получился не совсем в нашу пользу. Если мы с таким же настроем проведем следующий матч, то мне нравятся наши шансы», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 5 июня и начнется в 23:00 мск.