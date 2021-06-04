Пеши: «Игра в большинстве оказалась для «Каролины» большим шансом»

Защитник «Каролины» Бретт Пеш и подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:2 ОТ).

«Я горжусь всеми игроками в нашей команде. Нас бьют по лицу снова и снова, жесткие отскоки... Слава нашей команде и Бриндамору за то, что мы продолжаем передавать эту идею. Мы просто продолжали играть, а игра в большинстве оказалась для нас большим шансом», — приводит слова Пеши официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 5 июня и начнется в 23:00 мск.