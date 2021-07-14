Хайман не может договориться с «Торонто» по новому контракту и выйдет на рынок свободных агентов

Нападающий Зак Хайман может покинуть «Торонто». Высока вероятность, что 28 июля хоккеист выйдет на рынок свободных агентов, пишет в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Клуб и 29-летний игрок пока что не могут договориться о подписании нового контракта. По текущему соглашению кэпхит Хаймана составляет 2,25 миллиона долларов в год.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 33 (15+18) очка в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.