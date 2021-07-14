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Хайман не может договориться с «Торонто» по новому контракту и выйдет на рынок свободных агентов

14 июля 2021, 18:28
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Нападающий Зак Хайман может покинуть «Торонто». Высока вероятность, что 28 июля хоккеист выйдет на рынок свободных агентов, пишет в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Клуб и 29-летний игрок пока что не могут договориться о подписании нового контракта. По текущему соглашению кэпхит Хаймана составляет 2,25 миллиона долларов в год.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 33 (15+18) очка в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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