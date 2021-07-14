«Нэшвилл» не будет защищать Дюшена на драфте расширения
14 июля 2021, 19:27
«Нэшвилл» не будет защищать на предстоящем драфте расширения права на нападающего Мэтта Дюшена, сообщает Daily Faceoff. У форварда еще пять лет по контракту с кэпхитом 8 миллионов долларов
Ранее генменеджер «Предаторз» Дэвид Пойл заявлял, что хотел бы заключить с «Сиэтлом» сделку, чтобы новый клуб забрал у «Хищников» определенного игрока.
В минувшем сезоне 30-летний Дюшен набрал 13 (6+7) очков в 34 матчах регулярного чемпионата. В 6 матчах плей-офф добавил еще 3 (1+2) балла.
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