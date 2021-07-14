Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Нэшвилл» не будет защищать Дюшена на драфте расширения

14 июля 2021, 19:27
Теги:

«Нэшвилл» не будет защищать на предстоящем драфте расширения права на нападающего Мэтта Дюшена, сообщает Daily Faceoff. У форварда еще пять лет по контракту с кэпхитом 8 миллионов долларов

Ранее генменеджер «Предаторз» Дэвид Пойл заявлял, что хотел бы заключить с «Сиэтлом» сделку, чтобы новый клуб забрал у «Хищников» определенного игрока.

В минувшем сезоне 30-летний Дюшен набрал 13 (6+7) очков в 34 матчах регулярного чемпионата. В 6 матчах плей-офф добавил еще 3 (1+2) балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

РФС планирует назначить нового главного тренера сборной России до старта РПЛ
Внук застрелил из ружья дедушку и бабушку в Краснодаре
Стал известен кандидат на пост тренера сборной России по футболу
Где проводит отпуск вместе с сыном Ксения Собчак
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд