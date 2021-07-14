«Флорида» не просила Яндла снять запрет на обмен
14 июля 2021, 18:22
«Флорида» не обращалась к защитнику Киту Яндлу с просьбой снять запрет на обмен. Таким образом, клуб должен будет защитить 34-летнего американца на драфте расширения, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
Контракт Яндла с кэпхитом 6,35 миллиона долларов рассчитан еще на два сезона.
В прошедшем регулярном чемпионате Кит провел 56 матчей и набрал 27 (3+24) очков. В плей-офф на его счету 2 результативные передачи в 3 играх.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю