«Флорида» не просила Яндла снять запрет на обмен

«Флорида» не обращалась к защитнику Киту Яндлу с просьбой снять запрет на обмен. Таким образом, клуб должен будет защитить 34-летнего американца на драфте расширения, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Контракт Яндла с кэпхитом 6,35 миллиона долларов рассчитан еще на два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате Кит провел 56 матчей и набрал 27 (3+24) очков. В плей-офф на его счету 2 результативные передачи в 3 играх.