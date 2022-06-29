Харди возглавит «Юту»

Новым главным тренером «Юты» станет старший ассистент «Бостона» Уилл Харди, сообщает ESPN. Стороны договорились о пятилетнем контракте.

Также «Джаз» рассматривали кандидатуры ассистента «Селтикс» Джо Маззулы, ассистента «Торонто» Эдриана Гриффина и ассистента «Джаз» Алекса Йенсена.

В прошедшем сезоне «Бостон» дошел до финала НБА, где уступил «Голден Стэйт». «Юта» заняла 5-е место в Западной конференции и проиграла в первом раунде плей-офф «Далласу» (2-4).