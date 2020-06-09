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Гурьянов вошел в топ-10 претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN

9 июня 2020, 23:37
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ESPN назвал 10 претендентов на «Колдер Трофи». Приз вручается лучшему новичку сезона. Рейтинг возглавил Куинн Хьюз из «Ванкувера». На второй позиции защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Адам Фокс из «Рейнджерс» — третий.

На девятом месте нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. В 64 матчах он набрал 29 (20+9) очков при показателе полезности «+5». До начала сезона он провел 22 игры в НХЛ. 23-летнего форварда выбрали на драфте 2015 года под общим 12-м номером.

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