Гурьянов вошел в топ-10 претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN

ESPN назвал 10 претендентов на «Колдер Трофи». Приз вручается лучшему новичку сезона. Рейтинг возглавил Куинн Хьюз из «Ванкувера». На второй позиции защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Адам Фокс из «Рейнджерс» — третий.

На девятом месте нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. В 64 матчах он набрал 29 (20+9) очков при показателе полезности «+5». До начала сезона он провел 22 игры в НХЛ. 23-летнего форварда выбрали на драфте 2015 года под общим 12-м номером.