Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров оторвался от Маккиннона на 4 очка

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевой пас в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин набрал 123-е (41+82) очко в 69 играх. Форвард продлил результативную серию до 13 встреч.

На втором месте в списке бомбардиров идет нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 119 (43+76) очков в 70 матчах.

Третье место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 115 (26+89) в 66 играх.

В пятерку входят нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, который набрал 99 (44+55) очков в 72 матчах и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин — 99 (43+56) очков в 71 встрече.