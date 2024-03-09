Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон оторвался от Кучерова на 5 очков

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сделал 2 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1 ОТ). Канадец набрал 111 (40+71) очков в 65 играх текущего сезона.

Маккиннон оторвался от форварда «Тампы» Никита Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ. У россиянина 106 (38+68) очков в 63 матчах.

Третьим в гонке идет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 100 (23+77) очков в 59 играх.