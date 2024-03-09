«Даллас» — «Анахайм»: видеообзор матча

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«Даллас» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский защитник «уток» Павел Минтюков сделал голевую передачу на первый гол своей команды.