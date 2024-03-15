Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров сократил отставание от Маккиннона до 3 очков

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 5 (1+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3).

В гонке бомбардиров текущего сезона 30-летний россиянин идет на второй строчке — 112 (39+73). Он сократил отставание от занимающего первую строчку нападающего «Колорадо» Нэйтана Маккиннона до 3 очков. У канадца сейчас 115 (43+72) очков.

Третьим в списке лучших бомбардиров сезона идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 106 (25+81) очков.