«Аризона» переиграла «Детройт»

«Аризона» на выезде обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Ред Уингз» потерпели седьмое поражение подряд.

Нападающие «Койотс» Ник Бьюгстад и Клэйтон Келлер набрали по 2 (1+1) очка.

«Аризона» набрала 59 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 72 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Аризона» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Кули — 12 (мен., Гюнтер), 5:10 — 0:1. Раймонд — 19 (бол., Кейн, Гостисбеер), 18:00 — 1:1. Карконе — 19 (Керфут, Маччелли), 28:36 — 1:2. Бьюгстад — 17 (Шмальц, Келлер), 50:02 — 1:3. Келлер — 26 (п.в., Бьюгстад, Дермотт), 56:56 — 1:4.

Вратари: Лайон (56:25 — 56:56) — Ингрэм.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (10+10+9) — 27 (7+9+11).

15 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 18580 зрителей.