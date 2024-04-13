Гончар заявил, что в «Ванкувере» Кузьменко больше хотел перестроиться под требования штаба, чем в олимпийской сборной России

Знаменитый защитник, а теперь один из тренеров «Ванкувер Кэнакс» Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) рассказал, что в канадском клубе форвард Андрей Кузьменко больше хотел перестроиться под требования тренерского штаба Рика Токкета, чем в олимпийской сборной России в Пекине-2022.

6 февраля 2022 года хоккеист покинул расположение национальной команды и досрочно вернулся в расположение СКА. По словам главного тренера сборной Алексея Жамнова, у нападающего имелись микротравмы, не позволявшие ему тренироваться в полном объеме.

— Не находишь сходства ситуаций Кузьменко в двух разных командах, где вы работали — «Ванкувере» и олимпийской сборной России в Пекине? Там тоже требования Алексея Жамнова и вашего штаба не совпали со стилем игры форварда, и он, оставшись в резерве, предпочел вернуться в Санкт-Петербург.

— Олимпиада — краткосрочный турнир, и надо было перестроиться быстро, что не всегда получается: ментально по ходу сезона это сделать непросто. Мне кажется, в «Ванкувере» Андрей был больше к этому готов и хотел. В клубе он проводил больший объем работы в плане игры в обороне, чем в сборной.

— Тем не менее выбор игроков у олимпийской сборной был намного меньше, чем в «Кэнакс». Сам теперь не считаешь, что Кузьменко был нужен сборной в Пекине, потому что она была слишком механистичной? Нешаблонных действий, чтобы выиграть финал у финнов, ей, полагаю, и не хватило.

— Сейчас это можно только предполагать. Может, игра команды и не смотрелась слишком ярко, но, с другой стороны, она дала результат — выход в финал, чего не удалось сделать ни канадцам, ни американцам, ни шведам. Это говорит о том, что многое было сделано правильно.

Сборная России по хоккею дошла до финала олимпийского турнира в Пекине, где уступила национальной команде Финляндии со счетом 1:2. Автором единственного шайбы у россиян стал нападающий Михаил Григоренко.