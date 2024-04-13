Гончар назвал причины неудачных результатов Кузьменко за «Ванкувер» в нынешнем сезоне

Знаменитый защитник, а теперь один из тренеров «Ванкувер Кэнакс» Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) объяснил, что не получилось в этом сезоне в команде у нападающего Андрея Кузьменко, позже обменянного в «Калгари».

— Что происходило в «Кэнакс» с Андреем Кузьменко? Блестящий дебютный сезон с 39 голами и 74 очками, но в этом — резкий спад, много матчей в запасе и обмен в «Калгари».

— В этом сезоне мы начали обращать больше внимания на игру команды по системе, в частности, в зоне обороны. А Андрей — более творческий, сориентированный на атакующие действия и голы хоккеист. А тут ему приходилось дополнительно фокусироваться на оборонительных компонентах, что не всегда давалось ему легко.

Для некоторых людей, которые всю жизнь привыкли играть по системе, адаптация происходит очень быстро. Кузьменко сделать это было сложнее, поскольку он уже сформировавшийся игрок и привык действовать по-другому. Надо отдать ему должное, он молодец, старался и делал все для того, чтобы выполнять игровые задания. Отрабатывал по полной — и претензий в этом плане к нему не было. Но, возможно, совмещать строгое выполнение задания и яркую игру впереди вместе с высокой результативностью ему было сложно.

Думаю, у него в НХЛ все будет нормально. В конце концов он все совместит, привыкнет делать и одно, и другое. Надеюсь, в «Калгари» у Андрея все сложится хорошо. Но тут ему пришлось пережить такой адаптационный момент, перестройку, и на этом фоне упала результативность.

— Твой друг и многолетний одноклубник по «Динамо» и «Вашингтону» Андрей Николишин в одном из хоккейных шоу, как раз ссылаясь на тебя, сказал, что Кузьменко хотел перестроиться под требования Токкета, но просто не смог.

— Не стал бы говорить прямо так категорично, что не смог. Просто, когда человеку не 18-20 лет, а 28, и у него уже сформировались определенные навыки, эти изменения занимают чуть больше времени. А в целом Николишин сказал правильно — Кузьменко старался. И я хочу, чтобы он впитал эти требования и они со временем стали для него нормой. Это поможет ему в карьере, ведь хоккей — игра командная. Если он совместит их со своими отличными индивидуальными качествами, то сможет провести долгую и успешную карьеру в НХЛ.

— Когда в прошлом сезоне Токкет только пришел в «Ванкувер», то сначала перевел Кузьменко из первого в третье звено — но тот продолжил забивать и вскоре отвоевал место среди сильнейших. Тогда еще таких жестких требований по системе и игре в обороне не было?

— Нет, свою систему Рик начал внедрять сразу. Но много информации в одно время игрокам не дашь, все нужно делать постепенно, дозированно. Звенья менялись, пробовались разные сочетания. Шел нормальный рабочий процесс, связанный с приходом нового тренера.

— Ты, как русскоязычный человек, общался с Кузьменко больше, чем другие тренеры?

— Конечно. По всем вопросам, связанным с организацией игры, да и вообще созванивались много.

— Сейчас общаетесь?

— Когда «Ванкувер» к нам приезжал, на арене пообщались немного. Но график игр плотный, времени созваниваться особо нет.

1 февраля 2024 года «Ванкувер» объявил об обмене Андрея Кузьменко в «Калгари». В составе «Флэймз» 28-летний россиянин отыграл 26 матчей, забросил 13 шайб и отдал 9 результативных передач.

На данный момент «Калгари» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков в 79 встречах.