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Сегодня, 13:45

Гончар рассказал, как оказался в тренерском штабе «Ванкувера» и как уходил из «Питтсбурга»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Знаменитый защитник, а ныне тренер Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) рассказал, как в прошлом сезоне оказался в тренерском штабе «Ванкувер Кэнакс» и как уходил из штаба «Питтсбург Пингвинз».

— У тебя в «Ванкувере» такой же график, как в штабе «Питтсбурга» — две недели в команде, две — дома?

— Примерно да.

— Насколько легко в «Ванкувере» пошли для тебя на такой график? Одно дело — почти родной «Питтсбург», где ты однажды выиграл Кубок Стэнли как игрок, дважды — как тренер, а суперзвезда клуба Евгений Малкин два года жил у тебя дома, и другое — канадская команда, где ты никогда прежде не играл и не работал.

— Никаких сложностей не было. Во-первых, я работал в «Питтсбурге» вместе с Риком Токкетом (нынешний главный тренер «Ванкувера» вместе с Гончаром помогали там Майку Салливану. — Прим. И.Р.), мы выигрывали Кубок Стэнли, и взгляды на хоккей у нас примерно одинаковые, думаем в одном направлении. Только поэтому я и оказался в «Ванкувере» — если бы не разделял видения игры с главным тренером, то в моем пребывании там не было бы никакого смысла, продуктивной работы не получилось бы.
Во-вторых, руководство клуба то же, что было у нас тогда в «Питтсбурге» (президент по хоккейным операциям Джим Рутерфорд, генеральный менеджер Патрик Альвин. — Прим. И.Р.). Они с Токкетом пригласили меня в команду и все прекрасно понимали.

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— В «Питтсбурге» ты работал с защитниками и с большинством. Обязанности в «Ванкувере» чем-то отличаются?

— Нет, все то же самое.

— Как ты уходил из «Питтсбурга», как воспринял это известие, учитывая, что Салливан остался?

— Нас не уволили — просто закончился контракт, и его не продлили. Мы тогда проиграли в плей-офф в «пузыре». У Майка уже был новый контракт, с ним подписали перед Кубком, а с нами переговоры только начались. Но после неудачи, видимо, в клубе решили немножко поменять вектор — в детали мы не вдавались.

— С Салливаном как-то попрощались? Какие у вас теперь отношения?

— Конечно. У нас до сих пор отличные отношения, мы созваниваемся и встречаемся, когда наши клубы пересекаются. Инициатива там исходила не от него, так что все нормально.

27 октября 2015 года Гончар завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз».

В 2023-м 50-летний специалист присоединился к штабу другой команды НХЛ, а именно «Ванкувер Кэнакс».

На данный момент клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 105 очков в 79 матчах.

Сергей Гончар
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Гончар объяснил падение результатов «Питтсбурга» в последние годы
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 80 53 27 110
2 Каролина 80 51 29 109
3 Айлендерс 79 37 42 89
4 Питтсбург 79 37 42 86
5 Вашингтон 79 37 42 85
6 Филадельфия 80 37 43 85
7 Нью-Джерси 80 38 42 81
8 Коламбус 80 26 54 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 80 50 30 106
3 Торонто 79 46 33 101
4 Тампа-Бэй 79 44 35 96
5 Детройт 79 38 41 85
6 Баффало 80 38 42 81
7 Оттава 79 35 44 74
8 Монреаль 79 30 49 73
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 80 50 30 109
2 Виннипег 79 49 30 104
3 Колорадо 79 49 30 104
4 Нэшвилл 80 46 34 97
5 Сент-Луис 80 42 38 89
6 Миннесота 79 37 42 84
7 Аризона 80 35 45 75
8 Чикаго 79 23 56 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 78 48 30 102
3 Лос-Анджелес 79 42 37 95
4 Вегас 79 43 36 94
5 Сиэтл 78 33 45 79
6 Калгари 79 36 43 77
7 Анахайм 80 26 54 57
8 Сан-Хосе 79 19 60 47
Результаты / календарь
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
13.04 03:00
Сент-Луис – Каролина
 2 : 5
13.04 03:30
Чикаго – Нэшвилл
 1 : 5
13.04 04:00
Эдмонтон – Аризона
 2 : 3 ОТ
13.04 05:00
Анахайм – Калгари
 3 : 6
13.04 05:00
Вегас – Миннесота
 7 : 2
13.04 19:30
Рейнджерс – Айлендерс
- : -
13.04 22:00
Даллас – Сиэтл
 - : -
13.04 23:00
Колорадо – Виннипег
 - : -
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 78 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 78 68
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 77 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 80 54
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

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