Гончар рассказал, как оказался в тренерском штабе «Ванкувера» и как уходил из «Питтсбурга»

Знаменитый защитник, а ныне тренер Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) рассказал, как в прошлом сезоне оказался в тренерском штабе «Ванкувер Кэнакс» и как уходил из штаба «Питтсбург Пингвинз».

— У тебя в «Ванкувере» такой же график, как в штабе «Питтсбурга» — две недели в команде, две — дома?

— Примерно да.

— Насколько легко в «Ванкувере» пошли для тебя на такой график? Одно дело — почти родной «Питтсбург», где ты однажды выиграл Кубок Стэнли как игрок, дважды — как тренер, а суперзвезда клуба Евгений Малкин два года жил у тебя дома, и другое — канадская команда, где ты никогда прежде не играл и не работал.

— Никаких сложностей не было. Во-первых, я работал в «Питтсбурге» вместе с Риком Токкетом (нынешний главный тренер «Ванкувера» вместе с Гончаром помогали там Майку Салливану. — Прим. И.Р.), мы выигрывали Кубок Стэнли, и взгляды на хоккей у нас примерно одинаковые, думаем в одном направлении. Только поэтому я и оказался в «Ванкувере» — если бы не разделял видения игры с главным тренером, то в моем пребывании там не было бы никакого смысла, продуктивной работы не получилось бы.

Во-вторых, руководство клуба то же, что было у нас тогда в «Питтсбурге» (президент по хоккейным операциям Джим Рутерфорд, генеральный менеджер Патрик Альвин. — Прим. И.Р.). Они с Токкетом пригласили меня в команду и все прекрасно понимали.

— В «Питтсбурге» ты работал с защитниками и с большинством. Обязанности в «Ванкувере» чем-то отличаются?

— Нет, все то же самое.

— Как ты уходил из «Питтсбурга», как воспринял это известие, учитывая, что Салливан остался?

— Нас не уволили — просто закончился контракт, и его не продлили. Мы тогда проиграли в плей-офф в «пузыре». У Майка уже был новый контракт, с ним подписали перед Кубком, а с нами переговоры только начались. Но после неудачи, видимо, в клубе решили немножко поменять вектор — в детали мы не вдавались.

— С Салливаном как-то попрощались? Какие у вас теперь отношения?

— Конечно. У нас до сих пор отличные отношения, мы созваниваемся и встречаемся, когда наши клубы пересекаются. Инициатива там исходила не от него, так что все нормально.

27 октября 2015 года Гончар завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз».

В 2023-м 50-летний специалист присоединился к штабу другой команды НХЛ, а именно «Ванкувер Кэнакс».

На данный момент клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 105 очков в 79 матчах.