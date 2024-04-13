Игрокам «Аризоны» сообщили, что команда переедет в Солт-Лейк-Сити в следующем сезоне

«Аризона» переедет в Солт-Лейк-Сити в следующем сезоне, сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман.

По сведениям источника, хоккеистам «Койотс» сообщили об этом перед игрой с «Эдмонтоном». Также был представлен график переезда клуба.

«Аризона» на данный момент занимает 13-е место в Западной конференции, имея в активе 75 очков. Команда потеряла шанс на попадание в плей-офф.