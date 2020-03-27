Голкипер «Вегаса» Ленер не верит, что сезон в НХЛ будет доигран

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер поделился мнением о возобновлении регулярного чемпионата НХЛ.

— Я не думаю, что можно возобновить сезон, когда у вас есть 100 тысяч заболевших коронавирусом, — приводит слова Ленера E xpressen . — Безопасность идет на первом месте. Вы не можете повернуть на 180 градусов и начать играть снова. Я вижу нулевую вероятность того, что можно спасти этот сезон. Теперь я надеюсь, что следующий сезон начнется как обычно в октябре.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.