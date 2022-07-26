Дюбуа объяснил, почему подписал однолетний контракт с «Виннипегом»

Нападающий «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа рассказал, почему подписал с клубом однолетний контракт, а не долгосрочный.

«После того как сезон закончился, я и мой агент начали обсуждать разные ситуации и разные сценарии, и мы чувствовали, что в то время годовой контракт был более подходящим вариантом, на который мы хотели пойти. Мы разговаривали с клубом. Мой контракт подписан, я готов к сезону», — приводит слова Дюбуа The Athletic.

Также 24-летний хоккеист отметил, что никогда не просил обмена в другой клуб.

«Если бы я хотел уйти, попросил бы об обмене. Я не просил обмена. Ни на одну секунду. Мне ни на секунду не пришло в голову попросить об обмене. Кто знает: год спустя, может быть, шесть месяцев, может быть, через 30 минут вы передумаете или подумаете о чем-то другом. Когда ты говоришь себе, что хочешь быть где-то надолго, ты должен быть уверен в этом не только в течение первого или второго года, но и на протяжении всего контракта», — сказал Дюбуа.

24-летний форвард заработает за сезон по новому контракту 6 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Дюбуа набрал 60 (28+32) очков в 81 матче регулярного чемпионата, установив личный рекорд по голам.