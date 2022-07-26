Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:39

Дюбуа объяснил, почему подписал однолетний контракт с «Виннипегом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа рассказал, почему подписал с клубом однолетний контракт, а не долгосрочный.

«После того как сезон закончился, я и мой агент начали обсуждать разные ситуации и разные сценарии, и мы чувствовали, что в то время годовой контракт был более подходящим вариантом, на который мы хотели пойти. Мы разговаривали с клубом. Мой контракт подписан, я готов к сезону», — приводит слова Дюбуа The Athletic.

Также 24-летний хоккеист отметил, что никогда не просил обмена в другой клуб.

«Если бы я хотел уйти, попросил бы об обмене. Я не просил обмена. Ни на одну секунду. Мне ни на секунду не пришло в голову попросить об обмене. Кто знает: год спустя, может быть, шесть месяцев, может быть, через 30 минут вы передумаете или подумаете о чем-то другом. Когда ты говоришь себе, что хочешь быть где-то надолго, ты должен быть уверен в этом не только в течение первого или второго года, но и на протяжении всего контракта», — сказал Дюбуа.

24-летний форвард заработает за сезон по новому контракту 6 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Дюбуа набрал 60 (28+32) очков в 81 матче регулярного чемпионата, установив личный рекорд по голам.

Источник: https://theathletic.com/nhl/
Пьер-Люк Дюбуа
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Каролина» подписала контракт с Дзингелом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости