Дюбуа объяснил, почему подписал однолетний контракт с «Виннипегом»
Нападающий «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа рассказал, почему подписал с клубом однолетний контракт, а не долгосрочный.
«После того как сезон закончился, я и мой агент начали обсуждать разные ситуации и разные сценарии, и мы чувствовали, что в то время годовой контракт был более подходящим вариантом, на который мы хотели пойти. Мы разговаривали с клубом. Мой контракт подписан, я готов к сезону», — приводит слова Дюбуа The Athletic.
Также 24-летний хоккеист отметил, что никогда не просил обмена в другой клуб.
«Если бы я хотел уйти, попросил бы об обмене. Я не просил обмена. Ни на одну секунду. Мне ни на секунду не пришло в голову попросить об обмене. Кто знает: год спустя, может быть, шесть месяцев, может быть, через 30 минут вы передумаете или подумаете о чем-то другом. Когда ты говоришь себе, что хочешь быть где-то надолго, ты должен быть уверен в этом не только в течение первого или второго года, но и на протяжении всего контракта», — сказал Дюбуа.
24-летний форвард заработает за сезон по новому контракту 6 миллионов долларов.
В минувшем сезоне Дюбуа набрал 60 (28+32) очков в 81 матче регулярного чемпионата, установив личный рекорд по голам.
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|Оттава
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|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|1
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|2
|Виннипег
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|Даллас
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|0
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|0
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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