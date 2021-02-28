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Голкипер Шнайдер покинул расположение «Айлендерс» из-за смерти племянника

17:55
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Вратарь «Айлендерс» Кори Шнайдер покинул расположение команды по личным причинам, информирует в Twitter журналист Шэннон Хоган.

Причиной подобного решения американского голкипера стала трагедия в семье. В ночь на 24 февраля ушел из жизни его племянник. 14-летний мальчик скончался в результате пожара в доме.

Сейчас американский голкипер является третьим номером «Айлендерс».

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