НХЛ на официальном сайте 28 февраля объявила список лучших игроков дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой дня признан защитник «Нэшвилла» Маттиас Экхольм, на счету которого дубль в матче с «Коламбусом» (2:1).

Второй звездой дня назван защитник «Питтсбурга» Крис Летанг, набравший 3 (2+1) очка по итогам встречи с «Айлендерс» (4:3 ОТ). Канадец забросил победную шайбу в овертайме.

Главной звездой дня лига назвала форварда «Вегаса» Вильяма Карлссона, который сделал дубль в матче с «Анахаймом» (3:2 ОТ), забросив победный гол в овертайме.