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Карлссон, Летанг и Экхольм — три звезды дня в НХЛ

12:22
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НХЛ на официальном сайте 28 февраля объявила список лучших игроков дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой дня признан защитник «Нэшвилла» Маттиас Экхольм, на счету которого дубль в матче с «Коламбусом» (2:1).

Второй звездой дня назван защитник «Питтсбурга» Крис Летанг, набравший 3 (2+1) очка по итогам встречи с «Айлендерс» (4:3 ОТ). Канадец забросил победную шайбу в овертайме.

Главной звездой дня лига назвала форварда «Вегаса» Вильяма Карлссона, который сделал дубль в матче с «Анахаймом» (3:2 ОТ), забросив победный гол в овертайме.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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