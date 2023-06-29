Голкипер Руслан Хажеев выбран «Каролиной» под 158-м номером на драфте НХЛ

«Каролина» выбрала российского вратаря системы «Трактора» Руслана Хажеева под 158-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

Сезон-2022/23 он отыграл в МХЛ за «Белых медведей». На счету 18-летнего вратаря 23 игры в регулярном чемпионате, коэффицент надежности 2,38, процент отраженных бросков 92,3. В плей-офф Хажеев провел 5 матчей (2 победы и 3 поражения).